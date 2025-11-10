Prostata prevenire si può | Alimentazione corretta? Utile

Franco Blefari, un nome sinonimo di eccellenza nel campo dell’urologia. Blefari, che ha diretto per diversi anni il reparto urologico del Santo Stefano, continua la sua professione in strutture private. Dottore, quali sono le nuove frontiere dell’urologia? "Essenzialmente quelle legate alla chirurgia robotica anche se la mia specializzazione rimane il trattamento dell’ adenoma prostatico benigno mediante la tecnica laser chiamata ‘ holep ’. Ultimante si è sviluppata un’altra metodica sempre che prevede l’uso di getti di vapore acqueo. Tecnica ancora meno invasiva del laser, che però si restringe a casi selezionati". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prostata, prevenire si può: "Alimentazione corretta? Utile"

