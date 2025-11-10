ProSceniUm che successo! Serata di note e solidarietà

Tommaso Mauri, in arte Tommy Mauri, 25 anni di Carate Brianza, con il brano “Gin a Capodanno” ad aggiudicarsi la settima edizione di “ ProSceniUm - Festival della canzone Città di Assisi ” e del “ Memorial Cristian Parisi ”, concorso nazionale dedicato ai giovani talenti della musica cantautoriale, che si è tenuto sabato al Teatro Lyrick di Assisi. Mauri si è aggiudicato il premio NuovoImaie, che prevede un contributo di 10mila euro per la promozione della sua attività artistica. Dietro di lui si sono classificati Valentina Tioli, 33 anni di Modena, con “Verde”, e Davide De Luca, 26 anni di Surbo (Lecce), con “Elettricità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

