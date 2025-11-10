Salernitana-Crotone è una partita della tredicesima giornata di Serie C e si gioca lunedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo il pareggio senza reti sul campo del Latina la Salernitana, seconda in classifica in Serie C alle spalle del Catania di Mimmo Toscano, vuole tornare a vincere. Significherebbe non solo prendersi i tre punti ma, anche e soprattutto, tornare in vetta davanti ai siciliani. (Instagram) – Ilveggente.it Ci sono delle ottime possibilità che questo possa succedere, soprattutto per quello che è il momento del Crotone. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Salernitana-Crotone: dove vederla in chiaro