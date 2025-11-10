Pronostico Musetti-Fritz | il fattore determinante
Musetti-Fritz è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Ci ha sperato fino alla fine e ci è riuscito. Non tanto per merito suo ma per la rinuncia di Djokovic. Lorenzo Musetti, il prossimo numero uno italiano in Coppa Davis, approda alle Finals di Torino per la prima volta nella sua carriera e ha subito un compito difficile: c’è Fritz nel primo match del primo turno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le scorie del torneo di Atene, fisiche e mentali, potrebbero essere pagate a caro prezzo per il tennista azzurro e infatti per i bookmaker – ma non è ovviamente questo l’unico fattore – il favorito è Fritz. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?ALCARAZ: "Non mentirò, preferisco Musetti a Djokovic nel girone" "Ovviamente avere uno come Novak nel gruppo è sempre dura. L'esperienza che ha in questo torneo, il livello che esprime in condizioni di cemento indoor... Ho perso contro di lui nel 2023 - facebook.com Vai su Facebook
La classifica di Musetti alle ATP Finals: perché la sfida con Fritz è già decisiva - Le ATP Finals si sono aperte con la vittoria di Carlos Alcaraz contro Alex de Minaur. Si legge su oasport.it
Sinner, 54 settimane da numero 1 del mondo. Musetti perde una posizione, balzo di Fritz - La vittoria a Stoccarda in finale contro Zverev ha consentito a Taylor Fritz di guadagnare tre posizioni in classifica portandosi al quarto posto (4. Da repubblica.it
Musetti-Auger Aliassime, in palio i quarti e le Finals di Torino: pronostico - Nonostante il caldo umido asfissiante, Musetti è entrato negli ottavi del Master 1000 di Shanghai vincendo l'ottavo derby della carriera a livello Atp (sui 12 affrontati) contro Darderi, che ha ceduto ... Riporta gazzetta.it