Musetti-Fritz è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Ci ha sperato fino alla fine e ci è riuscito. Non tanto per merito suo ma per la rinuncia di Djokovic. Lorenzo Musetti, il prossimo numero uno italiano in Coppa Davis, approda alle Finals di Torino per la prima volta nella sua carriera e ha subito un compito difficile: c’è Fritz nel primo match del primo turno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le scorie del torneo di Atene, fisiche e mentali, potrebbero essere pagate a caro prezzo per il tennista azzurro e infatti per i bookmaker – ma non è ovviamente questo l’unico fattore – il favorito è Fritz. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Musetti-Fritz: il fattore determinante