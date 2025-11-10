Pronostico Musetti-De Minaur | il quadro non cambia
Musetti-De Minaur è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Era preventivabile la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Fritz. Preventivabile per la grossa mole di lavoro che il tennista italiano ha dovuto affrontare in questi giorni. E non ha nemmeno avuto il tempo di calarsi in questa partita. Ma domani si ripete. (AnsaFoto) – Ilveggente.it De Minaur ha perso al debutto contro Alcaraz rendendo sicuramente dura la giornata allo spagnolo. E non solo: ha pure un giorno di riposo in più rispetto al nostro tennista che è arrivato a questa manifestazione per via della decisione di Djokovic di non partecipare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
