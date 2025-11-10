Cheltenham-Notts County è una partita valida per la quindicesima giornata di League Two e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Da un lato una squadra, il Notts County, che fa ormai stabilmente parte del gruppo di testa della classifica di League Two, la quarta serie del sistema calcistico inglese. Dall’altra il Cheltenham, che ha 10 punti in meno rispetto al club di Nottingham e che – prima di conoscere i risultati del weekend – ha un margine di sole due lunghezze sulla zona retrocessione. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Cheltenham-Notts County: divario in classifica "azzerato" da questo dato