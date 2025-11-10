Pronostico Alcaraz-Fritz | un giorno fa la differenza

Ilveggente.it | 10 nov 2025

Alcaraz-Fritz è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Non ci sono mai stati dubbi, come da pronostico del Veggente, della vittoria di Fritz su Musetti nonostante quelli che erano i precedenti che vedevano in vantaggio l’italiano. Non ci si sarebbe potuto aspettare altro purtroppo dall’azzurro, che a differenza dell’americano non ha mai avuto il tempo per pensare a preparare questa sfida. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro De Minaur ha avuto vita facile anche quello che è l’attuale numero uno del ranking: solamente per poco tempo Sinner è tornato in vetta, spodestato subito dallo spagnolo che vuole ovviamente arrivare in fondo a questo torneo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

