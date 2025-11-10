Pronostico Alcaraz-Fritz | un giorno fa la differenza
Alcaraz-Fritz è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Non ci sono mai stati dubbi, come da pronostico del Veggente, della vittoria di Fritz su Musetti nonostante quelli che erano i precedenti che vedevano in vantaggio l’italiano. Non ci si sarebbe potuto aspettare altro purtroppo dall’azzurro, che a differenza dell’americano non ha mai avuto il tempo per pensare a preparare questa sfida. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro De Minaur ha avuto vita facile anche quello che è l’attuale numero uno del ranking: solamente per poco tempo Sinner è tornato in vetta, spodestato subito dallo spagnolo che vuole ovviamente arrivare in fondo a questo torneo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Musetti – Fritz in diretta: l’americano vince in 2 set (6-3, 6-4), ora incontrerà Alcaraz - Il primo a scendere in campo è stato il toscano, che ha perso in un’ora e 42 minuti con lo statunitense Taylor Fritz. Secondo repubblica.it
Musetti-Fritz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino ha conquistato l'ultimo posto disponibile per il torneo di Torino che chiude la stagione Atp dopo il forfait di Novak Djokovic ... Si legge su msn.com
ATP Finals, pronostici: Alcaraz favorito su de Minaur, Zverev terrà ancora a bada Shelton? - Pronostici | L’americano non ha mai battuto il tedesco ma non lo ha mai affrontato indoor. Da ubitennis.com