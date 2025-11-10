Pronostici Champions League femminile, mercoledì si chiude il quadro della terza giornata. Ecco la nostra multipla Nella giornata di mercoledì 12 novembre si chiude il quadro con la terza giornata della Champions League femminile con cinque partite in programma. Gioca la Juventus, ma non solo: ci sono anche delle formazioni molto importanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Con partite che ci sembrano anche abbastanza indirizzate in alcuni casi. E anche se il Barcellona contro il Leuven almeno per il momento non è quotato in nessun bookmaker (qualora venisse fuori si può serenamente giocare vincente e anche con un over 4,5) andando ad analizzare le altre quattro partite in programma che almeno ci sono nel palinsesto dei bookmaker, viene fuori, forzando un poco la mano (ma le partite possono uscire davvero serenamente così) una quota interessante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Champions League femminile: la multipla di mercoledì 12 novembre