prolungamento metropolitana m5 a monza regione lombardia stanzia altri 10 milioni di euro

Monza, 10 novembre 2025 –  Regione Lombardia non si ferma e mette in campo ulteriori 10 milioni di euro per realizzare il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza, portando così il proprio impegno finanziario a un totale di 293 milioni. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi e di concerto con l'assessore ai Trasporti e Mobilita' sostenibile Franco Lucente, ha approvato lo schema di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Regione Lombardia e Comune di Milano che regola i nuovi finanziamenti statali e regionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

