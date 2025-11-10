Prolungamento metropolitana M5 a Monza Regione Lombardia stanzia altri 10 milioni di euro
Monza, 10 novembre 2025 – Regione Lombardia non si ferma e mette in campo ulteriori 10 milioni di euro per realizzare il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza, portando così il proprio impegno finanziario a un totale di 293 milioni. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi e di concerto con l'assessore ai Trasporti e Mobilita' sostenibile Franco Lucente, ha approvato lo schema di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Regione Lombardia e Comune di Milano che regola i nuovi finanziamenti statali e regionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Arriva uno spiraglio di luce per i lavoratori edili della ditta Manelli a cui, dopo settimane di ritardo, è stato pagato ieri lo stipendio, anche se ancora resta un velo di incertezza sull’avanzamento dei lavori di prolungamento della metropolitana genovese nelle trat - facebook.com Vai su Facebook
M5, la Regione rilancia: 293 milioni per portare la “lilla” fino a Monza: il nuovo cronoprogramma - Lucente: “Opera cruciale per il futuro della mobilità lombarda” ... Da mbnews.it
Metro M5 a Monza, Regione Lombardia: «Stanziati in tutto 293 milioni, opera cruciale» - Regione Lombardia conferma lo stanziamento dei 10 milioni di euro annunciati per il prolungamento della M5 a Monza: impegno totale di 293 milioni. Riporta ilcittadinomb.it
Altri fondi per portare la metropolitana a Monza: sarà attiva a fine 2033 - Regione Lombardia stanzia ulteriori 10 milioni, che porta il totale per il prolungamento a 293. Lo riporta leccotoday.it