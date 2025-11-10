Programmi TV lunedì 10 novembre 2025 | fiction reality show e tennis
“Il commissario Ricciardi 3” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, ATP Finals su Rai 2. Guida ai programmi Tv della serata del 10 novembre 2025. La serata televisiva di lunedì 10 novembre 2025 propone su Rai 1 l’intenso e raffinato “Il commissario Ricciardi”, con un nuovo episodio ambientato nella Napoli degli anni ’30, tra misteri e introspezione. Gli appassionati di sport troveranno pane per i loro denti su Rai 2, dove proseguono le ATP Finals 2025 in diretta da Torino, con i migliori tennisti del mondo in campo. Rai 3 propone invece un’inchiesta civile con “Lo Stato delle Cose”, dedicata alla sanità territoriale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
Scopri i nostri programmi di oggi Lunedì 3 Novembre DOVE VEDERCI: SCARICA L'APP CRONACHE TV - facebook.com Vai su Facebook