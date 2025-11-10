Prof si accascia davanti a tutti e muore | shock nella scuola italiana cosa gli è successo
La giornata era iniziata come tante altre nel liceo, tra il silenzio delle prime ore e le conversazioni informali dei docenti nei corridoi. Ma improvvisamente la routine è stata spezzata da un dramma: un professore, presente all’interno della struttura, è rimasto vittima di un evento tragico, che ha gettato studenti e colleghi nello shock. Un dramma improvviso tra i banchi: cosa è successo. Secondo quanto riportato dalle testate locali, il dramma è avvenuto all’interno di un’aula ancora vuota e tranquilla. Le sedie ancora perfettamente allineate in attesa degli studenti, nessuna lezione in corso, solo il lieve brusio degli insegnanti intenti nelle proprie attività. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Malore in classe, il prof Enrico Trotto muore davanti agli studenti: choc in un liceo di Cassino - facebook.com Vai su Facebook