Produzioni Ininterrotte | il fine-settimana del Festival di letteratura del lavoro

Un fine settimana, quello di Produzioni Ininterrotte, che ospita diverse personalità per riflettere sulle esigenze dell’uomo contemporaneo e ascoltare storie misteriose ambientate a fine Ottocento nella città di Bergamo. All’Unesco Visitor Centre, in corso Manzoni 18, con ingresso gratuito, incontriamo lo psicologo e artista poliedrico Gianni Caminiti per il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Le regole per la vera libertà”, Giulio Dellavite, Delegato Vescovile della Curia di Bergamo per le Relazioni Istituzionali, e il giornalista Fabio Paravisi. Il programma completo su www.produzioniininterrotte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

