Prezzo mai visto per il Samsung Galaxy Z Fold7 | oltre 1.000€ di sconto su eBay listino
Scopri il Samsung Galaxy Z Fold7 al minimo storico su eBay: 1.175€ invece di 2.199€. Smartphone pieghevole top di gamma con doppio display, Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera da 200 MP. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Argomenti simili trattati di recente
Ritorna il vantaggio ESagerato Solo fino al 30 novembre trovi: Landini Serie 5-085 ES – prezzo mai visto 37.900€* Landini Serie 5-100 ES – prezzo mai visto 42.900€* I Grandi Utility dalle prestazioni più alte che puoi trovare in questa categoria! Rigoro - facebook.com Vai su Facebook
Amazon, il prezzo sul Samsung Galaxy A36 è shock - Il Samsung Galaxy A36 è sicuramente uno degli smartphone che gli utenti devono pensare di acquistare nel momento in cui decidono di avvicinarsi all'ecosistem ... tecnoandroid.it scrive
Samsung Galaxy S26 già a gennaio, ma c’è la stangata: Ultra più caro (senza grandi novità in fotocamera) - Galaxy S26 in anticipo: evento a fine gennaio, S26/S26+ con Exynos, Ultra con Snapdragon e possibile rialzo prezzi. Scrive smartworld.it
Galaxy S25 Ultra, super prezzo da app Samsung Shop: oggi 759€ con codice sconto - Samsung Galaxy S25 Ultra scende a 759 euro sull’app Samsung Shop: fotocamera da 200MP, display QHD+ e AI al centro dell’esperienza. Riporta hdblog.it