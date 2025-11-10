Prezzo mai visto per il Samsung Galaxy Z Fold7 | oltre 1.000€ di sconto su eBay listino

Tuttoandroid.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il Samsung Galaxy Z Fold7 al minimo storico su eBay: 1.175€ invece di 2.199€. Smartphone pieghevole top di gamma con doppio display, Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera da 200 MP. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

prezzo mai visto per il samsung galaxy z fold7 oltre 10008364 di sconto su ebay listino

© Tuttoandroid.net - Prezzo mai visto per il Samsung Galaxy Z Fold7: oltre 1.000€ di sconto su eBay (listino)

Argomenti simili trattati di recente

prezzo visto samsung galaxyAmazon, il prezzo sul Samsung Galaxy A36 è shock - Il Samsung Galaxy A36 è sicuramente uno degli smartphone che gli utenti devono pensare di acquistare nel momento in cui decidono di avvicinarsi all'ecosistem ... tecnoandroid.it scrive

prezzo visto samsung galaxySamsung Galaxy S26 già a gennaio, ma c’è la stangata: Ultra più caro (senza grandi novità in fotocamera) - Galaxy S26 in anticipo: evento a fine gennaio, S26/S26+ con Exynos, Ultra con Snapdragon e possibile rialzo prezzi. Scrive smartworld.it

prezzo visto samsung galaxyGalaxy S25 Ultra, super prezzo da app Samsung Shop: oggi 759€ con codice sconto - Samsung Galaxy S25 Ultra scende a 759 euro sull’app Samsung Shop: fotocamera da 200MP, display QHD+ e AI al centro dell’esperienza. Riporta hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Prezzo Visto Samsung Galaxy