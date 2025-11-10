Previsioni meteo in Italia Rimonta dell’alta pressione E’ in arrivo l’estate di San Martino
Il maltempo si allontana verso est. Ci attende una settimana di bel tempo, ma anche di nebbia con qualche gelata notturna. Il freddo arriverà a metà mese. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com Vai su Facebook
Meteo – Ancora maltempo in Italia, ma la prossima settimana rimonta l’alta pressione portando stabilità e rialzo termico - Domenica con maltempo su alcune regioni d'Italia, ma nei prossimi giorni la rimonta dell'alta pressione porta un miglioramento del tempo ... Come scrive centrometeoitaliano.it
Meteo – Novembre tra alti e bassi: nuova rimonta dell’alta pressione, poi possibile ritorno del maltempo? La tendenza - Novembre in affanno con frequenti periodi anticiclonici intervallati da brevi parentesi perturbate, la tendenza ... centrometeoitaliano.it scrive
Meteo Italia fine ottobre: quanto dura il caldo e cosa succede dopo - Le previsioni meteo annunciano una breve fase di stabilità sull’Italia, seguita da un nuovo peggioramento con temporali. Scrive newsmondo.it