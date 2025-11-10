In 140, ieri mattina, si sono sottoposti allo screening gratuito per la prevenzione dell’ictus cerebrale: solo sei persone sono risultate a rischio medio. L’iniziativa, in piazza XX Settembre a Fano, è stata promossa da Alice Marche (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale). A titolo gratuito, i partecipanti sono stati sottoposti ai test di valutazione di colesterolo e glicemia, controllo della pressione arteriosa e rilevazione di eventuali aritmie cardiache. Al termine ad ognuno di loro è stata consegnata la scheda di valutazione del rischio ictus. "Rispetto alle altre città dove abbiamo organizzato lo screening (Fermo, San Benedetto del Tronto, Jesi) – commenta la presidente regionale di Alice Marche Annunziata Scuppa – i fanesi si sono rivelati i più virtuosi, persone che si curano, che ci tengono alla propria salute e ad invecchiare bene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prevenire l’ictus si può. Cittadini in fila per il test 140 vanno allo screening, a rischio medio sono 6