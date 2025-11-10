Presunta truffa delle criptovalute | 30mila investitori raggirati con la moneta DT Coin
Guadagno assicurato per la vita con le criptovalute. Con questa promessa allettante, un rendimento garantito tra il 5% e il 12%, sarebbe stata venduta per quattro anni la moneta virtuale "DT Coin", promettendo facili profitti che, secondo gli investigatori della Procura di Spoleto, si sarebbero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CRONACA - Broker fantasma, raggiro da 84 mila euro. Presunta truffa contestata a un paesanese - facebook.com Vai su Facebook
Pandoro Gate, Chiara Ferragni per la prima volta in aula a Milano per udienza su presunta truffa - X Vai su X
Maxi truffa da 36 milioni con criptovaluta: 25 indagati - di Chiara Fabrizi Un presunto ingiusto profitto quantificato in 36,8 milioni di euro ottenuto da oltre 30 mila investitori, la stragrande maggioranza dei quali non ha sporto denuncia, a differenza del ... Riporta umbria24.it
Nuova truffa Agenzia Entrate criptovalute, la mail urgente: finta scadenza, dati a rischio - La truffa Agenzia Entrate criptovalute si diffonde online: email false e siti clonati minacciano dati personali e portafogli digitali. Come scrive msn.com
Bassano del Grappa, truffa in criptovalute: indagata una donna, ma lei dice di essere la vittima - Donna di 46 anni indagata a Bassano del Grappa per truffa aggravata su investimenti in criptovalute. Lo riporta virgilio.it