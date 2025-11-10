Presentata la XIV edizione del Gran Galà del Calcio

Arezzo, 10 novembre 2025 – Manca solo qualche ora e poi avverrà ufficialmente il taglio del nastro  per il consueto appuntamento annuale con il Gran Galà del Calcio, l’evento inserito nel palinsesto del Festival del Calcio Italiano – REVER che dà spazio al meglio del palcoscenico calcistico italiano, sia professionistico che dilettantistico, della stagione 202425 ma anche del giornalismo sportivo italiano ad ampio raggio. Questa sera, 10 novembre 2025, presso l’ “Auditorium AIA – Stadio Città di Arezzo” verrà celebrata l’eccellenza sportiva. Importanti, a questo proposito, sono le parole del giornalista e project manager Donato Alfani, d irettore dell’intera macchina organizzativa del Festival del Calcio Italiano, il quale, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi in data 8 novembre 2025, ha sottolineato «il numero imponente tra presidenti di Serie A, dirigenti, allenatori e calciatori, oltre alla categoria dell'informazione». 🔗 Leggi su Lanazione.it

