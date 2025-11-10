Prende fuoco un tetto oltre un' ora di getti d' acqua per domare il rogo

Alle Tra le 16 e le 16.30 nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, è andato a fuoco il tetto di una villa a Campolongo Maggiore. Il rogo si è sviluppato sulla copertura di una casa indipendente in via Basse, dove nessuno è rimasto coinvolto. La squadra con l'autobotte e autopompa è partita. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

