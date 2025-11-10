Prende fuoco un tetto oltre un' ora di getti d' acqua per domare il rogo
Alle Tra le 16 e le 16.30 nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, è andato a fuoco il tetto di una villa a Campolongo Maggiore. Il rogo si è sviluppato sulla copertura di una casa indipendente in via Basse, dove nessuno è rimasto coinvolto. La squadra con l'autobotte e autopompa è partita. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Furgone prende fuoco sulla via Flaminia a Roma, paura e caos traffico - facebook.com Vai su Facebook
#Esplosione o guasto? #Nave russa prende fuoco nella baia di #Sukharnaya - X Vai su X
Spaventoso incendio in casa: fiamme divampate dal camino raggiungono il tetto, 50 pompieri al lavoro - Incendio a Civezzano: fiamme dal camino si propagano al tetto. Da nordest24.it
Prende fuoco un tubo, cucina dell'ospedale invasa dal fumo - Un incendio all'ospedale di Bolzano ha tenuto con il fiato sospeso i vigili del fuoco professionisti questo martedì mattina: durante i lavori di costruzione, un tubo di drenaggio in plastica ha preso ... Lo riporta rainews.it
A fuoco il tetto, famiglie evacuate - Ieri in via dell’Artigianato un incendio ha devastato una casa a due piani abitata da una famiglia di origine cinese. Secondo ilrestodelcarlino.it