Predator | Badlands miglior debutto della saga con 80 milioni globali Dracula di Luc Besson primo in Italia

Quaranta milioni di incasso negli USA e 80 globali fanno del film di Dan Trachtenberg con Elle Fanning il miglior debutto per il franchise, nel frattempo il Dracula di Luc Besson scala il botteghino italiano. Il botteghino non ha tradito Predator: Badlands. L'ultimo capitolo del franchise sarebbe risultato anche il più lucroso con 80 milioni di incassi globali. Il precedente record spettava a Shane Black col suo reboot del 2018 The Predator, forte di 73,5 milioni. Il film diretto da Dan Trachtenberg e interpretato dalla bionda Elle Fanning guida il box office USA con 40 milioni incassati in 3.725 sale, con un'ottima media per sala di 10. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

