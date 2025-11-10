Precipitato un elicottero Prima l’Sos poi il silenzio I dispersi sono due

È svanito nel nulla, come inghiottito dai monti. Un elicottero Agusta Westland 109, decollato da Venezia e diretto a Sansepolcro, è scomparso dai radar ieri pomeriggio mentre sorvolava le alture di Borgo Pace, al confine tra Marche e Toscana. E da ieri pomeriggio un intero esercito di soccorritori si muove tra i boschi fitti di Borgo Pace e Parchiule per trovarlo. L’allarme è scattato alle 14,45 di ieri, quando il velivolo ha perso i contatti radio e si è dissolto dai radar mentre sorvolava il cuore dell’ Appennino pesarese, una zona che definire impervia è poco. L’elicottero partito da Venezia sarebbe di proprietà di Mario Paglicci, un imprenditore del settore orafo aretino di 78 anni e di Fulvio Casini, 67 anni: entrambi erano a bordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

