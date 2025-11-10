Precipitato un elicottero Prima l’Sos poi il silenzio I dispersi sono due
È svanito nel nulla, come inghiottito dai monti. Un elicottero Agusta Westland 109, decollato da Venezia e diretto a Sansepolcro, è scomparso dai radar ieri pomeriggio mentre sorvolava le alture di Borgo Pace, al confine tra Marche e Toscana. E da ieri pomeriggio un intero esercito di soccorritori si muove tra i boschi fitti di Borgo Pace e Parchiule per trovarlo. L’allarme è scattato alle 14,45 di ieri, quando il velivolo ha perso i contatti radio e si è dissolto dai radar mentre sorvolava il cuore dell’ Appennino pesarese, una zona che definire impervia è poco. L’elicottero partito da Venezia sarebbe di proprietà di Mario Paglicci, un imprenditore del settore orafo aretino di 78 anni e di Fulvio Casini, 67 anni: entrambi erano a bordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Elicottero precipitato, chi c’era a bordo. L’ultimo messaggio, poi il silenzio. Ricerche ostacolate dalla nebbia - X Vai su X
Il giallo di un elicottero precipitato al confine tra Marche e Toscana: i soccorritori non confermano né smentiscono la presenza di vittime - facebook.com Vai su Facebook
Precipitato un elicottero. Prima l’Sos, poi il silenzio. I dispersi sono due - La tragedia si è consumata ieri verso le ore 14,45, era partito da Venezia. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Elicottero precipitato, a bordo i due amici-imprenditori. Il messaggio su Whatsapp: “Abbiamo un’avaria” - Insieme a Mario Paglicci, titolare di un gruppo di Arezzo, anche l’amico Fulvio Casini di Sinalunga (Siena). Lo riporta lanazione.it
Elicottero disperso, “è precipitato nel bosco”. Ricerche in corso, a bordo due imprenditori - L’allarme scattato nel pomeriggio nella zona di confine fra la Toscana e le Marche, l’Asl fa scattare il protocollo per la maxiemergenza ... Da msn.com