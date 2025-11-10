Prata celebra il centenario del Palazzo Baronale
Il 15 novembre il Palazzo Baronale di Prata tornerà a raccontare la propria storia in occasione del centenario della donazione dell’edificio da parte della famiglia Di Marzo al Comune. L’evento, promosso dal Comune di Prata e da diverse istituzioni culturali, si propone di restituire nuova vita a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
