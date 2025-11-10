Povertà in Trentino aumentano le famiglie fragili

Trentotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una povertà dai mille volti quella che si registra in Trentino: oltre alle criticità di tipo economico, infatti, ci sono piaghe sociali come la solitudine, la fragilità mentale, la crisi abitativa e la precarietà lavorativa a pesare sulle spalle delle persone bisognose. Questo è quanto emerso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

