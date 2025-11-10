Polmonite ogni anno in Italia 150mila ricoveri e 9mila morti | i sintomi

(Adnkronos) – Una diagnosi di polmonite è fonte di preoccupazione a qualsiasi età. Questa malattia, infatti, "è una causa di ricovero ospedaliero da sempre e, purtroppo, anche causa di morte. Tutti gli anni sono 150mila gli italiani ricoverati e 9mila i decessi. Ma attualmente non registriamo grandi cambiamenti nei numeri, l'epidemiologia è stabile. E come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

«Ogni persona vibra con la propria passione. » Peppe Vessicchio, uno dei simboli più amati della musica italiana, non c’è più. Si è spento all’età di 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a causa di una polmonite interstiziale che, - facebook.com Vai su Facebook

Polmonite, ogni anno in Italia 150mila ricoveri e 9mila morti: i sintomi - Pneumologo Micheletto: "Attenzione soprattutto alle persone fragili, antibiotici da usare solo quando serve" ... Riporta adnkronos.com

Cos’è la polmonite interstiziale - La patologia che ha colpito il maestro può essere legata anche a fattori ambientali come l'esposizione all'amianto ... ilfattoquotidiano.it scrive

Polmonite interstiziale, perché è così pericolosa la malattia di cui è morto Peppe Vessicchio - Beppe Vessicchio è morto all'età di 69 anni per "una polmonite interstiziale precipitata rapidamente". Riporta affaritaliani.it