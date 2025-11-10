Polizia novità per il commissariato di Cornigliano | Scognamiglio nuovo dirigente reggente

Novità per il commissariato di Polizia di Cornigliano. Si è insediato lunedì 10 novembre il nuovo dirigente reggente, il vice questore Francesco Scognamiglio, che raccoglie il testimone di Marco Poggi, nuovo dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Francesco Scognamiglio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

News Corsi 186 e 187 – Allievi Agenti Polizia Penitenziaria Novità per i 3899 Allievi Agenti! Molto probabilmente gli allievi verranno suddivisi in tre scaglioni in base alla graduatoria finale del concorso. Partenza prevista: 12 gennaio 2026 per il - facebook.com Vai su Facebook

Polizia, novità per il commissariato di Cornigliano: Scognamiglio nuovo dirigente reggente - Si è insediato lunedì 10 novembre il nuovo dirigente reggente, il vice questore Francesco Scognamiglio, che raccoglie il testimone di Marco Poggi ... genovatoday.it scrive

Commissariato Cornigliano, il genovese Scognamiglio nuovo dirigente - Si tratta del vice questore della Polizia di Stato Francesco Scognamiglio, che raccoglie il testimone di Marco Poggi, ... Come scrive ligurianotizie.it

Genova, operazione interforze tra Sampierdarena e Cornigliano: oltre 600 persone identificate e sanzioni per 24mila euro - Un’operazione interforze di vasta portata ha interessato ieri le delegazioni genovesi di Sampierdarena, Cornigliano e Valpolcevera. Come scrive telenord.it