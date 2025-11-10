Polizia novità per il commissariato di Cornigliano | Scognamiglio nuovo dirigente reggente

Genovatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità per il commissariato di Polizia di Cornigliano. Si è insediato lunedì 10 novembre il nuovo dirigente reggente, il vice questore Francesco Scognamiglio, che raccoglie il testimone di Marco Poggi, nuovo dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Francesco Scognamiglio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

