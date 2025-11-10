Pluribus un nuovo spot vede la partecipazione di Bob Odenkirk e Bryan Cranston

In un nuovo teaser promozionale per la nuova serie Apple TV di Vince Gilligan, Bob Odenkirk, Bryan Cranston, Aaron Paul e altri attori dell’universo di Walter White appaiono in televisione per salutare il personaggio di Rhea Seehorn, Carol Sturka. “ Pluribus ” segue Carol, definita “ la persona più infelice della Terra “, mentre deve “ salvare il mondo dalla felicità “. Quando un evento sconvolgente trasforma la maggior parte della popolazione mondiale in una mente alveare amichevole, Carol decide di proteggere la sua individualità. Alla fine del primo episodio, Carol accende la TV e comunica con un funzionario della Casa Bianca che cerca di rassicurarla sul fatto che è al sicuro e che non c’è stata alcuna invasione aliena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Pluribus, un nuovo spot vede la partecipazione di Bob Odenkirk e Bryan Cranston

