Pistons oltre a Cunningham c' è di più | può essere l' anno buono per prendersi ogni rivincita
I Pistons sfoggiano il miglior record nella Eastern Conference, otto vittorie e due sconfitte. In questo inizio di stagione hanno saputo fare meglio solo i Thunder campioni in carica . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Migliore inizio degli ultimi 8 anni, un nucleo giovane e la stella di Cunningham a illuminare la strada: i Detroit Pistons sono tornati. #AtG | TRADUZIONI - facebook.com Vai su Facebook
Cade Cunningham trascina i Pistons alla vittoria sui Magic con una prestazione dominante - I Detroit Pistons conquistano la terza vittoria stagionale superando gli Orlando Magic 135- Segnala pianetabasket.com
NBA – Cade Cunningham esplode nella ripresa e i Pistons battono i Jazz - 103, spinti da una ripresa fenomenale di Cade Cunningham: 31 punti (28 nel secondo tempo), 10 assist, e gestione. Si legge su pianetabasket.com