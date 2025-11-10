Pilota morto in Groenlandia il padre di Ralph | Amava il volo fin da bambino
Pisa, 10 novembre 2025 – “ Ralph era un geniaccio, fin da piccolo amava il volo, pilotare era la sua più grande passione”. Dall’altra parte della cornetta c’è Daniele, papà di Ralph Salvini, il pilota morto in un incidente aereo a soli 15 km dalla pista di atterraggio dell’aeroporto di Nuuk in Groenlandia. Il 45enne, originario di Pisa (dove aveva anche frequentato l’Università), viveva nella cittadina inglese di Belper insieme alla compagna e alla figlia 14enne. “Ralph era un pilota freelance di aerei di piccole dimensioni e fondatore dell’azienda Laminar Flow – racconta il padre – Il suo lavoro consisteva nel trasporto dei mezzi da un continente all’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
