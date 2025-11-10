Pietralata topi nella scuola dell' infanzia | avvistato un esemplare anche dentro un armadietto

Da 10 giorni genitori e piccoli alunni avvistano topi o escrementi. Addirittura, un bambino avrebbe trovato un roditore all’interno del suo armadietto. Siamo alla scuola dell’infanzia Messi d’Oro, su via Gemmellaro 47, nel quartiere Pietralata, frequentata da circa 130 bambini. Da giorni le. 🔗 Leggi su Romatoday.it