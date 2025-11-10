Pierina si torna in aula I figli primi a testimoniare Lunedì si terrà la nuova udienza del processo per omicidio a Louis Dassilva Giuliano Giacomo e Chiara ascoltati per ricostruire i rapporti della vittima

di Lorenzo Muccioli Si avvicina una tappa cruciale nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel vano scale del garage di via del Ciclamino, a Rimini, il 3 ottobre del 2023. Lunedì, la Corte d’Assise di Rimini ascolterà la testimonianza dei tre figli della vittima, Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, chiamati a rendere dichiarazioni sulla figura e i rapporti della mamma nel corso del dibattimento che vede imputato Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Pierina e Manuela, come è cambiato il rapporto tra suocera e nuora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pierina, si torna in aula I figli primi a testimoniare Lunedì si terrà la nuova udienza del processo per omicidio a Louis Dassilva Giuliano, Giacomo e Chiara ascoltati per ricostruire i rapporti della vittima

