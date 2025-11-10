Pierina Paganelli oggi Dassilva in udienza Figli della vittima chiamati a testimoniare | Vivono mix di emozioni

Saranno ascoltati oggi, lunedì 10 novembre, i figli di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nell'ottobrfe del 2023 a Rimini. A processo vi è Louis Dassilva, vicino di casa della vittima ed ex amante della nuora dell'anziana, Manuela Bianchi. Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi, come spiega l'avvocato Lunedei a Fanpage.it, sono chiamati a testimoniare in aula insieme a Loris Bianchi, mentre nei prossimi giorni verrà sentita la nipote della donna, minorenne all'epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

