Piccolotti e D’Elia contro ddl Valditara sull’educazione di genere | Oscurantismo che nega diritti individuali degli studenti

Orizzontescuola.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le opposizioni criticano il disegno di legge Valditara sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, denunciando un approccio definito "oscurantista" che contrasta con le evidenze scientifiche e limita i diritti individuali degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Mo: Piccolotti, 'Flotilla frutto inazione davanti strage Gaza, ridicolo dire sia contro Meloni' - "La Global Sumud Flotilla non parte per avere visibilità né tantomeno per fare un dispetto a Giorgia Meloni. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Storace a Piccolotti: "La Lega a Reggio Calabria ha preso il 15%, interrogatevi su questo" - «La Lega a Reggio Calabria ha preso il 15%, interrogatevi su questo», ha osservato Storace. Si legge su la7.it

Piccolotti (AVS): “Piano di Trump per Gaza agghiacciante, USA e Italia complici di Israele” - La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti, ha definito “agghiacciante” il cosiddetto piano di Trump per Gaza, sostenendo che rappresenta la prova di un genocidio da parte di ... la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piccolotti D8217elia Contro Ddl