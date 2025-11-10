Piazza Daniel Inouye Festa a San Terenzo con i discendenti Nisei Un ponte con le Hawaii

Uno dei momenti più solenni della cerimonia di ieri per l’inaugurazione di una piazza al Senatore americano Daniel Inouye, liberatore di San Terenzo nel 1945, è stato quando tutti i presenti si sono spontaneamente alzati in piedi al momento della lettura delle generalità dei ’ Nisei ’, i soldati dell’U.S. Army di origine giapponese ed hawaiana caduti nei sanguinosi combattimenti: Tadao Hayashi, Stanley Hayami, Yeiichi Hyama, Gordon Takasaki,Yukio Tanimoto, Joe Hayashi. "Tutti giovani soldati d’origine asiatica, nati in America – ha spiegato il delegato alla Memoria del Comune di Fivizzano – giunti dall’altra parte dell’Oceano per liberarci dall’invasore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

