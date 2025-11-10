Uno dei momenti più solenni della cerimonia di ieri per l’inaugurazione di una piazza al Senatore americano Daniel Inouye, liberatore di San Terenzo nel 1945, è stato quando tutti i presenti si sono spontaneamente alzati in piedi al momento della lettura delle generalità dei ’ Nisei ’, i soldati dell’U.S. Army di origine giapponese ed hawaiana caduti nei sanguinosi combattimenti: Tadao Hayashi, Stanley Hayami, Yeiichi Hyama, Gordon Takasaki,Yukio Tanimoto, Joe Hayashi. "Tutti giovani soldati d’origine asiatica, nati in America – ha spiegato il delegato alla Memoria del Comune di Fivizzano – giunti dall’altra parte dell’Oceano per liberarci dall’invasore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Daniel Inouye. Festa a San Terenzo con i discendenti Nisei. Un ponte con le Hawaii