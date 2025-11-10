Piantedosi | Il Calendario della Polizia 2026 rappresenta bene lo spirito di corpo
(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2025 "Mi compiaccio anche della scelta editoriale di quest'anno del Calendario della Polizia. Rappresenta bene lo spirito di corpo della Polizia, ma anche delle storie personale che lo interpretano con tutto il bagaglio di umanità, sensibilità ed emozioni" così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del Calendario della Polizia 2026 alle Terme di Diocleziano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Polizia di Stato. . Dalle Terme di Diocleziano, a Roma, l'evento di presentazione del #CalendarioPolizia 2026 #essercisempre - facebook.com Vai su Facebook
Piantedosi: "Il Calendario della Polizia 2026 rappresenta bene lo spirito di corpo" - Rappresenta bene lo spirito di corpo della Polizia, ma anche delle storie personale che lo interpretano con tut ... Lo riporta ilgiornale.it
Calendario della polizia 2026, la presentazione con Piantedosi e Pisani a Roma: la diretta - Un ormai consueto evento che vede la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e del ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Piantedosi "Il calendario della Polizia rappresenta spirito e umanità del Corpo" - "Mi compiaccio della scelta editoriale del calendario della Polizia di quest'anno perché c'è questa bellissima ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com