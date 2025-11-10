Pezzali e Repetto fanno il record

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 ) Cosa c’è dietro all’incredibile successo di una serie tv che racconta la storia di due ragazzi di provincia che conquistano il mondo con le loro canzoni orecchiabili? Le interpretazioni si sprecano: nostalgia, capacità di scrivere canzoni che parlassero a tutti, il ricordo di un’Italia in cui c’era voglia di divertirsi e in cui era ancora ben vivo il mito del posto fisso, l’affermazione di due underdog che dai sobborghi arrivano al successo planetario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pezzali e Repetto fanno il record

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli 883 ai Murazzi. Sono in corso in questi giorni, a Torino, le riprese di “Nord Sud Ovest Est” la seconda stagione della serie “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” che racconta l’ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto dalla provincia pavese fino all’esplosione del f - facebook.com Vai su Facebook

Max Pezzali: inediti per i 30 anni dell'album cult degli 883 - Max Pezzali ha annunciato l'uscita di un cofanetto con il quale celebrerà il trentennale di uno degli album più amati degli 883, "La donna, il sogno e il grande incubo ... Come scrive rockol.it

Max Pezzali, conti record per la sua società. Incassati 6,4 milioni di euro in un anno. E l'utile non è da meno... - Lo sa bene Max Pezzali, che dopo il successo televisivo della serie Hanno ucciso l’uomo ragno e il tour trionfale negli stadi italiani ha visto ... Da affaritaliani.it

Si gira la nuova serie sugli 883, tornano i divieti per le auto - Si riparte da martedì con le riprese di Nord sud ovest est, la seconda stagione della fortunata serie che racconta l’epopea degli 883, il duo Max Pezzali- Secondo laprovinciapavese.gelocal.it