Pestaggio sotto la statua di Vittorio Emanuele in piazza Duomo per rubare una catenina | tre arresti

Ilgiorno.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 10 novembre 2025 – Un assalto con pestaggio in piena regola nel cuore di Milano, in piazza del Duomo nelle vicinanze della statua equestre di re Vittorio Emanuele II. Domenica sera alcuni agenti della polizia locale, di pattuglia in centro, sono intervenuti nella piazza che ospita la cattedrale cittadino, avendo notato un parapiglia. Credendo di trovarsi di fronte alla rissa si sono portati sul posto, scoprendo successivamente che era in corso un’aggressione a uno straniero, probabilmente un turista. A colpirlo erano tre persone, un maggiorenne e due minorenni egiziani. Il terzetto è stato bloccato e arrestato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

