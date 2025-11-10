Il tennis mondiale chiude la stagione con i riflettori puntati su Jannik Sinner, pronto a tornare protagonista nel palcoscenico di Torino. La città che un anno fa lo aveva incoronato re è pronta ad accoglierlo di nuovo per il debutto alle ATP Finals 2025, dove l’altoatesino sfiderà questa sera alle 20.30 il canadese Felix Auger-Aliassime. Un avversario che conosce bene: Jannik lo ha già battuto tre volte nel corso di questa stagione, inclusa la recente finale di Parigi che gli ha regalato il titolo del Masters 1000 francese. Torino per Sinner è come una seconda casa. Il pubblico lo adora, e il campo veloce indoor esalta il suo tennis potente e preciso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Pessima notizia". Jannik Sinner, succede a poche ore dall'esordio alle Finals