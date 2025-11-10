Pesante clima di insicurezza e degrado
La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione (nella foto) torna ad occuparsi della sicurezza di Carrara. E lo fa dopo l’episodio dello straniero che a una fermata dell’autobus di viale XX Settembre ha dato in escandescenza brandendo una spranga. Non è la prima volta che la senatrice interviene sulla sicurezza. E anche stavolta se la prende con la sindaca Serena Arrighi. "A Carrara si respira un clima di insicurezza e degrado tale che in quartieri come Avenza, i negozi restano aperti solo la mattina e chiudono poco prima del tramonto per evitare furti e rapine - scrive la senatrice che è anche componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cosenza, clima pesante dopo l'umiliazione nel derby. Il Sindaco Caruso si scaglia contro Guarascio: "si faccia da parte. Da stasera..." - facebook.com Vai su Facebook
In questi giorni molte colleghe e colleghi — persone esattamente come Gabriele, che tra l’altro continua a collaborare con noi — si sono trovati in mezzo a un clima pesante che non hanno causato e non meritano. La sua domanda, per me, era del tutto legittim - X Vai su X
"Pesante clima di insicurezza e degrado" - "A Carrara si respira un clima di insicurezza e degrado tale che in quartieri come Avenza, i negozi restano aperti solo la mattina e ... Si legge su lanazione.it
Degrado e insicurezza, dopo la lettera aperta l’idea di un incontro pubblico: “Parliamone insieme” - Empoli, 12 ottobre 2025 – Prima la lettera aperta alla città per segnalare le ’disavventure’ dell’ultima settimana, ora l’idea di un incontro pubblico in piazza per parlare di sicurezza. Scrive lanazione.it
"Tra degrado e insicurezza": protesta - Negli ultimi mesi la città è diventata teatro di episodi inaccettabili: risse nei bar (l’ultima sabato sera, ndr), persone ... Come scrive ilrestodelcarlino.it