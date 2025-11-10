Perde il controllo della Ferrari e si schianta grave il cestista 21enne Matteo Bettanti

(Adnkronos) – Resta in prognosi riservata Matteo Bettanti, il 21enne giocatore di basket, che domenica sera a Vigevano (Pavia), ha perso il controllo della Ferrari ed è andato a sbattere. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 19.40 in corso Genova. In auto con il cestista c'era l'imprenditore edile Alberto Righini. Il 52enne, ferito in modo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

La Caletta, #siniscola perde il controllo e finisce con l’auto dentro una cartolibreria | FOTO Un veicolo ha sfondato la saracinesca di una cartolibreria, causando gravi danni. Conducente estratto dall'abitacolo dell'auto dai Vigili del Fuoco - facebook.com Vai su Facebook

Perde il controllo della Ferrari e finisce contro un muro: il cestista Matteo Bettanti ricoverato in gravi condizioni - Matteo Bettanti, cestista di 21 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica a Vigevano ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Matteo Bettanti perde il controllo della Ferrari e finisce contro un muro a Vigevano: il cestista 21enne è gravissimo - Il giocatore, ex della Elachem Vigevano in serie B, è in codice rosso al Niguarda. Riporta msn.com

Perde il controllo della Ferrari e finisce contro un muro: gravissimo il cestista di 21 anni Matteo Bettanti - Nella serata di ieri, Matteo Bettanti, 21 anni, giocatore di basket che ha militato anche tra le fila della squadra Vigevano 1955 si è schiantato con la Ferrari contro il muro di una abitazione in cor ... Lo riporta msn.com