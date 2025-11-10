Perché prime video fallisce nel competere con l’eredità di bosch
La serie televisiva Bosch rappresenta uno dei più significativi successi nel panorama delle detective stories su piattaforme streaming. La sua eredità, grazie alla qualità della narrazione e all’interpretazione di Titus Welliver, ha elevato gli standard del genere. Con l’uscita di nuovi titoli nel catalogo di Prime Video, si apre un confronto tra questa produzione e altri show dal taglio simile. In particolare, si analizzerà il motivo per cui, nonostante le numerose alternative, Bosch mantiene uno status di riferimento difficile da superare. il ruolo di BOSCH nel panorama delle detective series su Prime Video. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
