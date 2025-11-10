Perché l’Aquila è la nuova meta dei migranti | il video su TikTok e l’ombra del racket Ora qualcuno ruba le coperte ai disperati

L'Aquila, 10 novembre 2025 – La nuova rotta dei migranti passa per l’Aquila. È bastato un video su TikTok in lingua pashtu per scatenare la rete. "Venite all’Aquila", diceva un influencer nella lingua parlata in Afghanistan e Pakistan, indicando il capoluogo d'Abruzzo come meta per richiedere asilo. Il video ha fatto il giro del web e sui social sono spuntate perfino le indicazioni per arrivare a destinazione. Il risultato? Da giorni sotto la prefettura ci sono file di migranti in cerca di stabilità. L’Aquila è divisa tra chi si prodiga in gare di solidarietà e chi, invece, cerca di fermare il flusso dei migranti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

