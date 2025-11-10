Perché il Pd sbaglia se insegue Mamdani | gli italiani vogliono ordine e sicurezza

Lastampa.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli elettori del Campo largo sono molto più conservatori sull’immigrazione dei loro referenti politici. 🔗 Leggi su Lastampa.it

perch233 il pd sbaglia se insegue mamdani gli italiani vogliono ordine e sicurezza

© Lastampa.it - Perché il Pd sbaglia se insegue Mamdani: gli italiani vogliono ordine e sicurezza

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Pd Sbaglia Insegue