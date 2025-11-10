Perché il Pd sbaglia se insegue Mamdani | gli italiani vogliono ordine e sicurezza
Gli elettori del Campo largo sono molto più conservatori sull’immigrazione dei loro referenti politici. 🔗 Leggi su Lastampa.it
