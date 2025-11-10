Perché il ghiro non può essere tenuto come animale domestico

Il ghiro (Glis glis) è un animale selvatico autoctono protetto dalla legge, e come tale non può essere tenuto in casa. Vive nei nostri boschi e le sue abitudini sono incompatibili con la vita domestica. Discorso diverso a livello legislativo per il mini ghiro africano (Graphiurus murinus), più piccolo e considerato un animale esotico non convenzionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it