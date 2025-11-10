Perché ha deciso di tornare Ballando con le stelle cosa c’è dietro la scelta di Andrea Delogu

Torna davanti alle telecamere, ma con un dolore che non si può cancellare. Andrea Delogu riprende in mano la sua vita professionale dopo la tragedia che l’ha colpita il 29 ottobre, quando il fratello Evan è morto a soli diciotto anni in un incidente stradale in moto a Bellaria. Un colpo durissimo, che ha costretto la conduttrice riminese a fermarsi, nel silenzio più assoluto, per elaborare la perdita del ragazzo a cui era profondamente legata. Ora, a distanza di pochi giorni, Andrea ha deciso di tornare sul piccolo schermo, come avrebbe voluto suo fratello. >> “Stop a Belve”. Perché la Rai ha fermato il programma di Francesca Fagnani: pubblico sorpreso Da oggi, infatti, RaiDue riprende la messa in onda del programma pomeridiano “La porta magica”, sospeso immediatamente dopo la tragedia per rispetto del lutto della conduttrice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it