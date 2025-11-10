Perché Filippo Magnini ha perso le staffe a Ballando con le Stelle tirata in ballo la moglie
Lo sfogo in diretta contro la giuria. Scintille nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2025. Durante la diretta, Filippo Magnini ha perso la calma rivolgendosi alla giuria e citando la moglie Giorgia Palmas: “C’è qualcuno che rompe le scatole a me e a mia moglie, dicendo che se lei è in studio ballo peggio e se non c’è ballo meglio. Non vedo l’ora che torni per fare la mia migliore esibizione.” Le parole del campione olimpico hanno spiazzato tutti. Selvaggia Lucarelli ha replicato: “A cosa ti riferisci? Non capiamo”. Il retroscena e la replica di Lucarelli e Mariotto. Durante la pausa pubblicitaria, Milly Carlucci, Alberto Matano e i giurati hanno cercato di capire il motivo dello sfogo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
