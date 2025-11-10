Perché a volte gli uccelli picchiano col becco su vetri e finestre | cosa significa

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spesso gli uccelli picchiettano contro vetri e finestre perché scambiano il proprio riflesso per un rivale da allontanare dal territorio. Le superfici riflettenti sono però molto pericolose e milioni di uccelli muoiono ogni anno per le collisioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

