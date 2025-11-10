Per attaccare la presidente Colosimo s' attaccano al post della Perricciolo
Una foto del 2015, guarda caso “ritrovata” da Report. Un busto di Mussolini, finito lì non si sa bene come, la strana presenza nello scatto di Pamela Perricciolo, la manager dell’agenzia Aicos, specializzata nella gestione dei personaggi televisivi (da manuale il caso di Pamela Prati e il fantomatico fidanzato Mark Caltagirone, mai esistito.) accanto a Chiara Colosimo, deputata di Fdi e presidente della Commissione parlamentare Antimafia. A scoprire lo scatto nel profilo social della Perricciolo, con tag annesso alla Colosimo, il programma d’inchiesta Report, che a questa storia ha dedicato un servizio nella puntata andata in onda ieri sera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
