Peppe Vessicchio l’omaggio di Alfa sul palco e sulla pelle | Lui è tatuato anche nel cuore

Se c’è una cosa di cui possiamo essere sicuri è che la prematura scomparsa di Peppe Vessicchio farà ancora parlare molto. Perché il Maestro per eccellenza della musica italiana, quello che con un solo sorriso riusciva a trasformare una melodia in emozione pura, è rimasto nel cuore di tantissime persone. La sua bacchetta, elegante e precisa, ha diretto non solo orchestre ma anche i cuori di chi lo ascoltava e mentre un Paese intero lo ricorda con affetto, un giovane artista ha deciso di rendergli omaggio nel modo migliore che poteva, ricordandone la straordinaria grandezza e umanità. Si tratta di Alfa che ha voluto omaggiare il grande Peppe dal palco di un suo live, mostrando al pubblico anche un tatuaggio che raffigura proprio il volto sorridente di Vessicchio, impresso sulla sua pelle in un tributo che parla di affetto e gratitudine immensa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Peppe Vessicchio, l’omaggio di Alfa sul palco e sulla pelle: “Lui è tatuato anche nel cuore”

