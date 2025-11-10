Peppe Vessicchio le cause della morte | Precipitata velocemente

La scomparsa di Peppe Vessicchio, avvenuta lo scorso 8 novembre, ha scosso davvero tutti, dal suo pubblico ai professionisti che ha seguito passando per i conduttori e personaggi tv che ormai lo identificavano come un amico. Figura amatissima, il Maestro era diventato negli anni molto più di un semplice direttore d’orchestra ma era un volto familiare, un simbolo di eleganza e garbo, un appassionato di musica e un artista che ha lavorato fino alla fine. Le cause della morte. La notizia della sua morte ha colto di sorpresa i più, lasciando dietro di sé un senso di smarrimento. Fabio Fazio, tra i primi a ricordarlo pubblicamente, ha raccontato con voce commossa che Vessicchio sarebbe dovuto apparire a Che Tempo Che Fa pochi giorni prima della morte. 🔗 Leggi su Dilei.it

