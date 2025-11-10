Peppe Vessicchio i ricordi commoventi dei colleghi | Come fosse sparita la Musica

Peppe Vessicchio se n’è andato all’improvviso, senza che niente lasciasse presagire una tragedia così grande e noi siamo tutti più tristi. Perché quel Maestro d’orchestra dallo sguardo buono e dagli occhi limpidi e puri, era entrato, complice il Festival di Sanremo e Amici nella case di ognuno di noi, piano piano, con discrezione, e aveva conquistato un posto nel nostro cuore. Non era davvero Sanremo senza l’immancabile frase di rito: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”, mentre ad Amici bastava la sua presenza per dare sicurezza ai ragazzi e credibilità alla trasmissione. Amato in egual misura dai colleghi e dal pubblico, era anche capace di prestarsi a gag e goliardia da spettacolo: quante gliene ha combinate l’amica Luciana Littizzetto in diretta (dal taglio della barba al travestimento da motociclisti), e a cosa non si prestato per amicizia nei programmi di Maria De Filippi, l’ultima sua esibizione a Tu Si Que Vales nei panni di Fedez. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Peppe Vessicchio, i ricordi commoventi dei colleghi: “Come fosse sparita la Musica”

