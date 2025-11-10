Peppe Vessicchio gli esperti smentiscono teorie no-vax sulla morte | nessun legame tra vaccino Covid e polmonite
Dopo la morte di Peppe Vessicchio, circolano teorie no-vax senza prove sulla relazione tra vaccini e polmonite interstiziale. Gli esperti escludono legami tra vaccino Covid e polmonite interstiziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Peppe Vessicchio, gli esperti smentiscono teorie no-vax sulla morte: nessun legame tra vaccino Covid e polmonite
